Наниматели аварийного жилья должны получать компенсации наравне с собственниками, считает глава Карелии

Власти Карелии добиваются права на выплату компенсаций за аварийное жилье нанимателям наравне с собственниками — для этого потребуются изменения в законодательстве.

Об этом сообщил на совещании правительства глава республики Артур Прафенчиков.

По его словам, он обсуждал возможность таких изменений в законодательстве с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным.

«Мы продолжаем работу над изменением федерального законодательства, чтобы право на компенсацию получили не только собственники, но и наниматели муниципального жилья. Желающих воспользоваться такой формой среди нанимателей муниципального жилья очень много. И люди даже недоумевают, почему мой сосед получил компенсацию, а я не могу? Потому что сосед приватизировал жилье, он собственник… Во всем нужно достигать консенсуса. Если человеку удобнее получить деньги, это быстрее, это лучше, конечно нужно идти ему навстречу. Поэтому это мы с Сергеем Вадимовичем обсуждали, договорились о совместных действиях. Может быть, подготовим вместе проект закона», — сказал Парфенчиков.