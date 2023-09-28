Нанятый для починки кровли рабочий в Карелии параллельно лишил хозяев всей бытовой техники

Правоохранительные органы Беломорского района расследуют уголовное дело о крупной краже.
В полицию Беломорского района с заявлением о краже обратилась 62-летняя женщина. По ее словам, она с семьей была в длительном отъезде, а когда вернулась, обнаружила, что из квартиры пропали строительные инструменты, мультиварка, телевизор, портативная колонка, микроволновая печь, автомобильные колеса. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что в это время в доме нанятый мужчина чинил кровлю. Работы выполнял знакомый, которому доверили ключи от квартиры.
37-летний мужчина признался в краже и рассказал, что чинил крышу около месяца, и все это время крал чужое добро и продавал жителям поселка.
Закончив работу, он вернул родственнице потерпевшей ключи и уехал на заработки в другой регион. Возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.
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