Написанную карельским заключенным икону отправят на всероссийский конкурс

В Карелии подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи «Канон».
В региональном этапе приняли участие заключенные четырёх исправительных учреждений, сообщили в УФСИН Карелии.
Работы конкурсантов оценивали сотрудники ведомства, представитель общественного совета и помощник начальника карельской УФСИН по работе с верующими протоиерей Леонид Леонтюк.
Решением комиссии лучшей была признана работа осуждённого, отбывающего наказание в ИК-1 посёлка Надвоицы. Мужчина написал икону «Спас Нерукотворный», представляющую собой лик Христа. Согласно преданию, это первое прижизненное изображение сына Бога, появившееся чудесным образом. В местах лишения свободы икона считается символом защиты, покаяния и надежды на исправление и прощение.
— Образ помогает тем, кто совершил ошибку, справиться с душевными недугами, греховными мыслями и тревогами, а также служит напоминанием о Божьей помощи в стремлении к праведной жизни, — рассказал Виктор.
Произведения со всех регионов будут представлены на финальном этапе конкурса в Москве, который состоится в январе 2026 года.
Добавим, что «Спас Нерукотворный» — новгородская икона XII века в собрании Государственной Третьяковской галереи. Это — двусторонняя выносная икона, на лицевой стороне которой написан образ Иисуса Христа, а на обороте — сцена Прославление креста.
