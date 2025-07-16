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Наполненная чаша фонтана в центре Петрозаводска удивила жителей города

Новости. Общество
06:40, 17 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова

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Чаша фонтана, именуемого в народе «Струя Катанандова», переполнена водой. Раньше такого не было. Выяснили, что произошло.

На фонтан обратила внимание фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова. Ее удивило, что чаша наполнена. Изначально, согласно проекту, он бьет небольшими струями, и вода обычно уходит в землю, а сейчас этого не происходит. Более того, фонтан откровенно протекает. 

— Там верхние большие камни просто лежат на земле по кругу фонтана. А уровень воды выше «шва» на земле. Если бы камни были на цементе, то не протекало бы. А так подтекает. Отсюда лужи на асфальте, — говорит Людмила.

Как рассказали нам в компании «ПКС-Петрозаводск», обслуживающей городские фонтаны, в таком виде чаша фонтана пребывает периодически, когда слив засоряется листвой и другим мусором. Его регулярно чистят, и тогда фонтан выглядит, как на фото.

А сейчас как раз слив требует очистки, поэтому чаша наполнена.

В компании отметили, что наполненной чаша выглядит весьма симпатично. Поэтому решили в будущем году изменить систему слива и режим наполнения, чтобы вся вода не уходила. Так же обустроят и фонтан «Калевала» на улице Свердлова.

Добавим, что фонтан у кафе «Нойбранденбург» появился 30 лет назад. Его автор — скульптор Вальтер Сойни. В центре композиции три фигуры.

Кто-то думает, что это три медведя. Но, по словам автора, фонтан — «символ единства и дружбы славянских, финно-угорских и скандинавских народов». Его официальное название — «Солдат, женщина и ребенок».

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