Напоминание о дворянах и НКВД в новом гербе поселка в Карелии вызвал критику местных жителей

Жители поселка Пиндуши Медвежьегорского района Карелии раскритиковали новый герб своего населенного пункта, который был установлен накануне Дня Победы.

Дискуссия на эту тему развернулась в группе Медвежьегорск Online Вконтакте, где появилась фотография конструкции с изображением герба на въезде в поселок.

Он был утвержден Советом Пиндушского городского поселения в 2020 году. В тексте решения депутатов содержатся разъяснения символики герба.

«Три черные охотничьи рога — фигура из герба дворян Волковых, в XVIII веке владевших чугуноплавильным заводом на правом берегу реки Вичка. Герб дворян Волковых внесен в „Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатой, в 1797 году“. С другой стороны, охотничьи рога напоминают о занятиях местных жителей в старину охотой в девственных, нетронутых лесах. Червленый (красный) терновый венец напоминает о наличии в Пиндушах в 1930-е годы лагеря НКВД, как одного из градообразующих факторов формирования в то время рабочего поселка Пиндуши», — сказано в документе.

Мнение большинства жителей поселка высказал местный активист-общественник Игорь Шихов.

«Мне говорят про историю, но я не вижу смысла в этой истории. Какой-то там купец Волков побывал в нашем крае. И что? Это благодаря ему построен наш посёлок? Нет! Тогда объясните мне, где здесь связь? Дальше колючая проволока по кругу, говорящая о том, что здесь был лагерь. Да, нельзя забывать об этом, но я думаю, что людям нужен позитив, что-то хорошее, что связано с нашим посёлком. Наш посёлок начал развиваться и расти после появления судоверфи, и я думаю, что именно с этим и должна быть связана наша история», — написал Шихов.