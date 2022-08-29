Направлено в суд уголовное дело водителя грузовика, давшего взятку инспектору ГИБДД

Суд в Беломорске принял к рассмотрению уголовное дело в отношении водителя грузовика, давшего взятку инспектору ГИБДД, чтобы избежать наказания за нарушение ПДД.
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый нарушил ПДД на трассе «Кола» в Беломорском районе. Его остановил патруль ГИБДД.
Водитель грузовика, по версии следствия, передал инспекторам взятку в размере 2,5 тыс. рублей, надеясь, что они не станут привлекать его к ответственности. Сотрудники полиции от получения взятки отказались, а обвиняемый был задержан.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 1 года.
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