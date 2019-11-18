Напугал ли вас "Сегежский мор" (ОПРОС)

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В Сегеже произошла экологическая катастрофа.
На минувшей неделе, 14 ноября, жители Сегежи сообщили в соцсети о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород.
На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Контролирующие органы проводят проверку.
Но на сегодняшний день, по сообщениям, поступающим из Сегежи, птицы все еще продолжают падать, а в ночь на 18 местные жители подозревают, что опять был выброс.
После мора птиц на change.org появилась петиция, авторы которой просят всех жителей республики "не оставаться равнодушными к общей проблеме, не дать экологии окончательно погибнуть".
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