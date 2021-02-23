Напуганный житель Карелии отдал мошенникам 150 тысяч рублей

В Петрозаводске мошенники обманули еще одного владельца банковской карты, оставив его без сбережений, сообщили МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 49-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные обманным путём похитили у него крупную сумму денег. Мужчина пояснил, что с ним на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности одного из финансовых учреждений. Звонивший уведомил заявителя, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Выяснив, что собеседнику ничего об этом неизвестно, "работник банка" предложил предотвратить противоправные действия и сохранить личные сбережения петрозаводчанина.

"Специалист" попросил жителя карельской столицы установить на мобильный телефон программное обеспечение для удалённого доступа. После чего мужчина должен был зарегистрироваться в нём и раскрыть "представителям финансовой организации" данные личного кабинета. Как только заявитель сделал всё, что ему продиктовали по телефону, с его кредитных карт были списаны более 150 тысяч рублей. Горожанин понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию.

В настоящее время по факту произошедшего стражи порядка проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение.