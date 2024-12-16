Нарекания есть: Колыхматова признала огрехи в уборке Петрозаводска

Об этом мэр рассказала на своей личной странице.

Мэр карельской столицы Инна Колыхматова написала на своей странице в соцсети о жалобах горожан на некачественную уборку придомовых территорий.

«Поступают обращения горожан на плохую очистку придомовых территорий. Напомню, что это — зона ответственности управляющих компаний. Их деятельность контролирует Госкомитет Карелии по жилнадзору», — сообщила Колыхматова.

Глава карельской столицы отметила, что погода не унимается и осадки, по прогнозам синоптиков, усилятся ночью. При этом Кондопожское ДРСУ работает круглосуточно.

«Сегодня в рамках муниципального контроля совместно с прокурором Петрозаводска Сергеем Кокоревым проверили уборку городских улиц. Нарекания есть. В частности, нужно улучшить расчистку проезжей части, чтобы не допускать ее сужения. Приоритетные места — вблизи остановочных комплексов», — отметила глава города.



По ее словам. Сергей Кокорев обратил внимание на необходимость своевременной вывозки снега.

«Сейчас жители могут увидеть в некоторых местах небольшие снежные конусы. Планировалось, что вывозить их будут ближайшей ночью, но погода внесла коррективы. Заниматься этим в сильный снегопад нерационально. Подрядчик приступит к этому завтра», — заявила глава карельской столицы.

