Наркодилера в Карелии отправили в колонию за отмывание денег

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина пытался продать наркотики и отмыл более 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что подсудимый совместно с сообщниками в период с июля 2017 года по апрель 2018 года совершил на территории Петрозаводска несколько покушений на сбыт наркотиков, а также отмыл свыше 1,2 млн рублей, полученные в результате преступной деятельности.
Законом за указанные преступления предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
25-летнего жителя Кондопожского района приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.07.2019, 16:00
05.07.2019, 09:15
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 14:11
08.07.2019, 15:56
03.07.2019, 10:43
Аналитика
09.07.2019 12:08
Обществоведение
Сегодня в Петрозаводск приехал учредитель и инвестор офтальмологического центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин.
08.07.2019 13:39
05.07.2019 09:15
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
Чтиво
09.07.2019 09:22
Без политики
Значения этих выражений могут приобрести совершенно неожиданный смысл.
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
03.07.2019 12:35
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии