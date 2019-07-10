Наркодилера в Карелии отправили в колонию за отмывание денег

Мужчина пытался продать наркотики и отмыл более 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что подсудимый совместно с сообщниками в период с июля 2017 года по апрель 2018 года совершил на территории Петрозаводска несколько покушений на сбыт наркотиков, а также отмыл свыше 1,2 млн рублей, полученные в результате преступной деятельности.

Законом за указанные преступления предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

25-летнего жителя Кондопожского района приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.