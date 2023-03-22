Наркодилеры испортили статистику преступлений прокуратуре Карелии

За счет незаконного оборота наркотиков в Карелии резко выросло количество особо тяжких преступлений.

За два месяца этого года в республике на 19,8% (с 86 до 103) выросло количество особо тяжких преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.



Это произошло из-за роста на 28,6% числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 56 до 72). При этом количество тяжких преступлений снизилось на 13,9% (с 381 до 328), что обусловлено меньшим числом краж (со 187 до 117), грабежей (с 14 до 10) и фальшивомонетничества (с 10 до 6).



Число убийств упало на 70,6% (с 17 до пяти). Раскрываемость преступлений снизилась с 60,3% до 58,6%. В целом,

за первые два месяца 2023 года зарегистрировано 1 748 преступлений, что на 282 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-13,9%).