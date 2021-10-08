Наркокурьер в Карелии получил 14 лет строгого режима после обвинительного вердикта присяжных

В Петрозаводске суд вынес суровый приговор 26-летнему мужчине, которого присяжные признали виновным в незаконном обороте наркотиков.

Прокуратура Карелии поддержала гособвинение по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в отношении 26-летнего жителя Петрозаводска.

Как сообщили в ведомстве, присяжные заседатели единодушно признали его виновным в приготовлении и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере в составе преступного сообщества.

Подсудимый своей вины не признал, однако в суде на основании доказательств было установлено, что в период с февраля по май 2018 года молодой человек принимал участие в деятельности преступной организации, созданной для распространения наркотиков на территории Карелии и Архангельской области через Интернет.

Как сообщили в прокуратуре, петрозаводчанин прошел путь от «закладчика» до курьера, перевозившего наркотик из Москвы на территорию Карелии.

Приговором Петрозаводского городского суда ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.