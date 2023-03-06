Наркокурьера из Карелии с 2 кг запрещенных веществ задержали в Тверской области

Инспекторы ДПС остановили на автодороге М10 «Россия» автомобиль, водитель которого подозревается в перевозке наркотических средств.

В Тверской области госавтоинспекторы задержали межрегионального наркокурьера. Им оказался 36-летний житель Карелии, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство синтетического происхождения N-метилэфедрон массой около 2 кг, что относится к крупному размеру. По данным оперативников, изъятое вещество фигурант планировал распространять на территории Калининского района.

Наркокурьер задержан и отправлен в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Ведется следствие. Оперативники устанавливают, откуда был привезен наркотик и для каких целей он предназначался.

Ранее сотрудники ФСБ Карелии задержали в Петрозаводске наркокурьера-закладчика.