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Наркокурьера поймали на вокзале в Петрозаводске

Новости. Криминал
12:28, 26 Ноября 2020
фото: © Пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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Уроженцу Карелии грозит 20 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет.

Как сообщили в транспортной полиции Петрозаводска, в Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении наркокурьера. В апреле этого года на железнодорожном вокзале Петрозаводска полицейские поймали находящегося в розыске 20-летнего уроженца Карелии. В ходе проведения личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у него 20 капсул с порошкообразным веществом внутри. Часть из них злоумышленник спрятал в воротнике своей куртки.

Исследование показало, что изъятое – амфетамин, общей массой более 9 граммов, что является крупным размером для данного психотропного вещества.

Как выяснилось, молодой человек прибыл из Санкт-Петербурга, чтобы сделать тайники-закладки на территории Карелии. Но ему не удалось осуществить задуманное. Стражи порядка задержали обвиняемого при выходе из поезда.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении наркокурьера направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данному делу – ограничение свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что банду наркосбытчиков будут судить в Петрозаводске.

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