Врач раскрыл россиянам последствия разового употребления алкоголя

Нарколог рассказал, как отражается на здоровье разовое употребление спиртного.

После разового употребления алкоголя печень приходит в норму за 14 дней, а полностью восстанавливается пять недель, предупредил психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин. Об этом пишет «Лента.ру».

Врач объяснил, что способность печени к регенерации зависит от возраста, скорости обмена веществ и наличия хронических заболеваний. При разовом употреблении алкоголя у относительно здорового человека этот орган приходит в норму в течение 14 дней, а полностью восстанавливается за пять недель, уточнил он.

При этом во время запоев печень страдает намного сильнее, предупредил нарколог. В этом случае для ее полного восстановления может понадобиться год или даже больше. Хронический алкоголизм и вовсе приводит к необратимым заболеваниям печени, включая цирроз, сообщает издание.