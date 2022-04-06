Нарколог рассказал об опасности горячих алкогольных напитков

Нарколог Минздрава Евгений Брюн предупредил об опасности горячих алкогольных напитков для слизистой.

Горячие алкогольные напитки могут вызвать ожог слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и более быстрое опьянение, поэтому любые напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«К употреблению любых горячих напитков следует относиться с осторожностью: напитки должны быть комфортной температуры, не выше 37 градусов, иначе они представляют потенциальную опасность для организма, так как могут стать причиной ожога слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта», — рассказал Брюн.

Он отметил, что всасывание алкоголя в горячей среде происходит быстрее вследствие расширения сосудов — соответственно, и опьянение наступает гораздо быстрее.