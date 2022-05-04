Нарколог считает, что в России нужно запретить свободную продажу спиртосодержащих лекарств

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что спиртосодержащие лекарства надо продавать только по рецепту.

Свободная продажа спиртосодержащих лекарственных средств должна быть запрещена в России, их необходимо реализовывать только по рецепту. Такое мнение в среду журналистам высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Об этом информирует ТАСС.

«Категорически должна быть запрещена (свободная продажа спиртосодержащих лекарственных средств в России — прим. ТАСС), только по рецепту, только в маленьких объемах — вот моя позиция», — сказал Брюн в кулуарах всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».

Ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин направил вице-премьеру Татьяне Голиковой от имени комитета письмо, в котором просит ее дать поручение ведомствам выработать согласованную позицию по поводу регулирования объема спиртосодержащих лекарственных средств и представить ее в комитет до 10 июня.