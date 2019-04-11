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Новости. Криминал
14:09, 11 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Веленгурин Владимир

Наркомана в Карелии посадили в колонию на 7 лет

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Житель Кондопожского района осужден за покушение на сбыт наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

Кондопожский городской суд вынес обвинительный приговор безработному местному жителю за покушение на сбыт наркотиков.

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый, страдающий наркоманией, в 2018 году вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом на незаконный сбыт синтетических наркотиков.

С 9 июля по 7 августа 2018 года злоумышленник разместил 15 свертков с наркотическим средством общей массой более 7 граммов в тайниках на территории Кондопоги и Петрозаводска для последующей продажи.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, осужденный был задержан, наркотические средства обнаружены и изъяты из незаконного оборота.

Помощь в раскрытии преступления оказали жители Кондопоги. Увидев, что гражданин ведет себя подозрительно и делает тайники в различных местах, они позвонили в полицию и тем самым помогли задержать преступника, а также отыскать тайники с наркотиками.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

С учетом обстоятельств уголовного дела, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии

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кир
2019-04-11 14:28:05
В городе Ptz "неустановленные лица" каждый день ищут закладки наркотиков. Не знаю как вам, а мне регулярно попадаются. Обычная отмазка "друг потерял ключи". Беззубая власть под влиянием либералов не может вернуть смертную казнь на бескрайние просторы России. Уже писал, что в Абхазии введена казнь за "наркотики в закладке". Чего ждем? Катастрофы?
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