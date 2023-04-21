Наркоманы в лесах Петрозаводска искали закладки, а нашли строгих людей в форме (ВИДЕО)

Полицейские Петрозаводска провели рейды по местам, популярным среди «закладчиков» и их «клиентов», сообщили в МВД Карелии.

Наркополицейские карельской столицы вместе с другими подразделениями МВД провели серию рейдов в городских лесопарках.



Сотрудники полиции наткнулись на пятерых наркоманов, в отношении которых составили административные протоколы. Решения по ним примет суд.



Также наркополицейские задержали 43-летнего мужчину в состоянии опьянения. При досмотре у него нашли синтетический наркотик.

Кроме того, оперативники задержали 31-летнюю петрозаводчанку. В лесу она упорно пыталась найти «закладку». Тайник вместо нее нашли оперативники. Экспертиза установила, что в нем находилось 1,26 грамма синтетического наркотика.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на покупку запрещенных веществ. Наконец, оперативники отвезли в отдел полиции 37-летнего мужчину. У него изъяли сверток с веществом. Эксперты выяснили, что в свертке находился наркотик весом 0,959 грамма. В отношении петрозаводчанина возбудили уголовное дело.