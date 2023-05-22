Наркополицейские Карелии накрыли подпольную лабораторию с 46 кг мефедрона (ВИДЕО)

В Карелии будут судить организаторов подпольной нарколаборатории, сообщили в МВД республики.

Утверждено обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя Карелии и его 22-летней сожительницы, которым инкриминируется производство наркотика в особо крупных размерах в подпольной лаборатории.



Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии выяснили, что мужчина «работал» наркокурьером, выполняя указания своих подельников, поступавших ему в одном из мессенджеров.



Позже организатор ОПГ предложил ему заняться производством и продажей крупных партий зелья.



Для этого мужчина привлек свою подругу. Они арендовали дом в дачном кооперативе Пряжинского района, где и занимались изготовлением, хранением и фасовкой запрещенных веществ.



Также они закупили необходимые оборудование и химические реактивы.



Наркодилеров задержали при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». Во время обыска найдено и изъято лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, электронные весы, бочки и канистры с наркосодержащей жидкостью общей массой более 300 килограммов.



«В сухом остатке изъятые жидкие вещества составляют 44 килограмма реагентов различного вида и 46 килограммов мефедрона – одного из самых опасных видов наркотика. Указанная партия является крупнейшей, когда-либо изъятой правоохранительными органами Карелии из незаконного оборота», - говорится в пресс-релизе МВД республики.



Материалы уголовного дела переданы в Верховный суд. Обвиняемым грозит вплоть до пожизненного заключения.