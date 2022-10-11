Наркоспецназ в Карелии «обстрелял» полицейских и экспертов-криминалистов (ФОТО)

В Петрозаводске прошли ежегодные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова, сообщили в МВД Карелии.

Ежегодные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли на полигоне в Петрозаводске. Соревнования приурочили к профессиональному празднику сотрудников ОВД, который отмечается в России 10 ноября.



В этом году за победу боролись 32 команды, представляющие различные подразделения и службы республиканского МВД.





В результате в командных соревнованиях победу одержала команда спецподразделения «Гром», которое занимается борьбой с наркотиками.



Второе место заняли представители управления МВД России по Петрозаводску. Третье место завоевала команда экспертно-криминалистического центра МВД Карелии.





В личном первенстве первое место разделили сотрудник спецподразделения «Гром» и представитель УМВД России по Петрозаводску Андрей Колтаков.



Второй результат показал Андрей Шахов, сотрудник управления уголовного розыска МВД по республике, а замкнул тройку лидеров Артем Воробьев, выступающий за управление по работе с личным составом МВД.



Победители получат памятные грамоты и медали.