Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском

У одного из участников группового ДТП, произошедшего накануне на трассе "Кола", обнаружены наркотические вещества.

Наркотики были обнаружены у автомобилиста, находившегося за рулем машины "Geely".

Вещество, найденное у молодого человека, имеет незначительный вес. По факту обнаружения наркотика проводится проверка. Эту информацию "Столице на Онего" подтвердили в полиции.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, у пострадавшего в ДТП водителя был найден пакетик с остатками, предположительно, кокаина. Второе вещество, которое также было у него обнаружено, является, вероятно, амфетамином. Поскольку вес наркотиков незначителен, скорее всего, будет возбуждено административное производство.

Напомним, массовая авария произошла вечером третьего апреля на трассе "Кола" в Прионежском районе.

32-летний водитель автомобиля "Ford Focus", двигаясь со стороны Кондопоги к Петрозаводску, при совершении обгона автомобиля "Renault Logan" совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Geely".

В результате столкновения машины отбросило на автомобиль "Renault Logan". После этого "Ford Focus" и "Geely" остановились на середине проезжей части. В момент ДТП с автомобилем "Geely" совершил столкновение автомобиль "Volkswagen Transporter".

Травмированные в результате ДТП водитель автомобиля "Ford Focus" и 23-летний водитель "Geely" доставлены в БСМП Петрозаводска. 40-летний водитель автомобиля "Volkswagen Transporter" был осмотрен на месте ДТП бригадой медиков карельской столицы, водитель автомобиля "Renault" не пострадал.