Наркоторговку на севере Карелии отправили в колонию на 9 лет, а трех ее подельников отпустили

В Беломорском районе вынесли приговор четырем жителям Кеми, причастным к незаконному обороту наркотиков.
Беломорскии районный суд постановил приговор в отношении четырех жителей Кемского района, причастных к незаконному обороту наркотических средств.
С учетом данных о личности подсудимых, обстоятельств уголовного дела суд пришел к выводу о возможности назначения троим из них условного наказания.
А подсудимой В. суд определил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание