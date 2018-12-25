Наркоторговцу в Петрозаводске грозит пожизненное лишение свободы

В Петрозаводске полицейские поймали наркодилера с килограммом наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Петрозаводску задержали 26-летнего гражданина, подозреваемого в наркосбыте. При обыске у мужчины были изъяты свертки с порошкообразными веществами, приспособления для их фасовки.

Согласно заключению экспертно-криминалистического центра МВД Карелии, обнаруженные вещества являются производными наркотических соединений. Общая масса изъятого превышает 1 килограмм 130 граммов, что для данного вида наркотиков является особо крупным размером.

Полицейские Петрозаводска установили, что гражданин прибыл в Петрозаводск день назад, но не успел организовать сбыт наркотических веществ, а планировал это сделать "бесконтактным" способом с использованием сети Интернет.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. В настоящее время он задержан. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.