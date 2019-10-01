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Новости. Общество
12:55, 01 Октября 2019
фото: © ИА "Республика" / Михаил Никитин

Руководство карельского Минкульта представило коллективу ансамбля "Кантеле" нового директора

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Лесонен представил творческим работникам ансамбля "Кантеле" нового директора Наталью Львову.

Во вторник, первого октября, состоялось собрание коллектива ансамбля "Кантеле", на котором министр культуры Алексей Лесонен представил творческим работникам нового директора Наталью Львову.

"По его словам (ред. - министра Лесонена), нового директора назначают для усиления эффективности деятельности. Кадровые изменения сейчас происходят сразу в нескольких учреждениях культуры (Нац. театр и др). Львова пообещала, что не планирует никаких серьезных изменений, коллективу не стоит ее бояться", - сообщила "Столице на Онего" пресс-секретарь ансамбля "Кантеле" Татьяна Чаплыгина. 

Пресс-секретарь добавила, что бывший руководитель ансамбля останется на посту заместителя при новом директоре.

"Темнышева согласилась продолжить работу на посту зама, чтобы завершить все начатое. Со стороны коллектива вопросов и возражений не последовало", - заключила Чаплыгина.

Ранее коллектив ансамбля выступил против этого назначения и подготовил письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову. Творческая группа выступила в защиту экс-руководителя Татьяны Темнышевой.

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