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"Народ, любимый, пойми, что это наш последний момент!"

Новости. Общество
16:37, 16 Марта 2020
фото: ©Министерство национальной и региональной политики Карелии
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Участники съезда карелов Республики Карелия выразили обеспокоенность отсутствием государственного статуса карельского языка.

"Народ, любимый, пойми, что это наш последний момент! Если мы сейчас не начнем защищать свой язык и сами на нем говорить, ничего не будет в будущем", – эти слова директора музея-заповедника "Кижи" и бывшего министра культуры Карелии Елены Богдановой стали лейтмотивом дискуссии "Что я, карел, скажу вам сегодня?", которая завершала в минувшее воскресенье, 15 марта, очередной съезд представителей титульного народа региона. Дискуссия в карельском городе Олонце шла на родном для делегатов языке и транслировалась в Интернете с синхронным переводом на русский. По замыслу ее организаторов это должно было показать, что карельский язык существует в общественном поле республики, и на нем можно обсуждать любые вопросы, которые поднимают карелы.

Однако, как отмечается в резолюции съезда, самый главный для карелов вопрос – о придании их языку государственного статуса – не находит в республике решения на протяжении уже трех десятилетий.

Читайте подробнее в статье "Карелы не хотят участвовать в политике"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-16 17:00:05
Кто вам запрещает разговаривать, читать и писать на национальном языке ? Хватит уже прибедняться. Лучше опубликуйте списки пособников финских оккупантов.
Вася
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