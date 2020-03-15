Участники съезда карелов Республики Карелия выразили обеспокоенность отсутствием государственного статуса карельского языка.

"Народ, любимый, пойми, что это наш последний момент! Если мы сейчас не начнем защищать свой язык и сами на нем говорить, ничего не будет в будущем", – эти слова директора музея-заповедника "Кижи" и бывшего министра культуры Карелии Елены Богдановой стали лейтмотивом дискуссии "Что я, карел, скажу вам сегодня?", которая завершала в минувшее воскресенье, 15 марта, очередной съезд представителей титульного народа региона. Дискуссия в карельском городе Олонце шла на родном для делегатов языке и транслировалась в Интернете с синхронным переводом на русский. По замыслу ее организаторов это должно было показать, что карельский язык существует в общественном поле республики, и на нем можно обсуждать любые вопросы, которые поднимают карелы.

Однако, как отмечается в резолюции съезда, самый главный для карелов вопрос – о придании их языку государственного статуса – не находит в республике решения на протяжении уже трех десятилетий.

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