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Народная артистка Карелии Нина Болдырева отметит 70-летие в роли Каролины

Новости. Культура
18:40, 04 Марта 2022
фото: © Музыкальный театр Карелии

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Лауреат российской премии «Легенда», обладательница «Онежской маски» Нина Болдырева в канун своего юбилея исполнит роль хозяйки ресторана «Зеленый пеликан» Каролины в спектакле «Мистер Икс».

Выходить на оперную сцену в семьдесят лет под взрыв зрительных оваций реально — Нина Михайловна Болдырева не оставляет никаких сомнений на этот счет. 6 марта в канун своего юбилея народная артистка Карелии исполнит роль хозяйки ресторана «Зеленый пеликан» Каролины в спектакле «Мистер Икс». Эта роль — одна из ее коронных. Спектакль 6 марта Музыкальный театр посвящает одной из самых любимых актрис петрозаводской публики и приглашает всех поклонников ее творчества присоединиться к поздравлениям.

За время своей долгой и по большому счету счастливой карьеры — на карельскую сцену Нина Болдырева выходит уже 43 года — она проявила себя во всех жанрах: опера, оперетта, мюзикл, камерное пение. Убедительная в любом актерском амплуа, обладающая ярким сценическим обаянием, искренняя в каждом своем образе, легенда Музыкального театра и сегодня вдохновляет своих молодых коллег по сцене. Няня в «Евгении Онегине», Каролина в «Мистере Икс», Княгиня Веллерсхайм в «Сильве» — выход Нины Болдыревой в этих ролях всегда сопровождается аплодисментами зала. 6 марта после спектакля «Мистер Икс» коллеги по творческому цеху, поклонники актрисы, ее друзья поздравят Нину Михайловну с юбилеем. А сама героиня вечера исполнит свой знаменитый монолог из оперетты Кальмана «Сильва» «О сцена, тебе я верна!».

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