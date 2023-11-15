Народный фронт начал сбор подарков бойцам СВО к Новому году

Сбор продлится до 15 декабря

Карельское отделение Народного фронта объявил сбор «Новогодний». Жители Карелии могут передать нужные подарки нашим военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации.

Например, в качестве подарка бойцу в пункт сбора помощи Народного фронта можно принести пауэрбанки, мультитулы, фонарики, термобелье, термоодеяло, газовые мини-горелки и баллоны.

«Можно приобрести и принести любую позицию из списка, а мы соберем подарок! Сделаем всё, чтобы ребята, которые сейчас защищают нашу Родину, почувствовали поддержку земляков, поддержку со стороны своей республики», - написала на своей странице в соцсетях сопредседатель Народного фронта в Карелии Анна Лопаткина.

Напомним, пункт сбора гуманитарной помощи Народного фронта расположен по адресу: Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 3, каб. 67. Режим работы - с 9 до 17 часов.