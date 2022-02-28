Народный художник Карелии Тамара Юфа празднует юбилей

Глава республики поздравил Тамару Григорьевну Юфа с 85-летним юбилеем.

Артур Парфенчиков сегодня на своей странице в соцсети поздравил с 85-летним юбилеем заслеженного художника России, народного художника Карелии, Почетного гражданина Петрозаводска Тамару Григорьевну Юфа.

Глава республики напомнил, что книги, иллюстрированные Тамарой Григорьевной — Карельские сказки, сказки Топелиуса, Андерсена, Перро, братьев Гримм — есть в домашней библиотеке большинства жителей Карелии.

«Да! Это Тамара Григорьевна Юфа. Ее стиль узнаваем с первого взгляда. Как точно когда-то подметил наш земляк, поэт и философ Юрий Линник: „Тамара Юфа и есть душа Карелии. Это не метафора — это реальность: чтобы так написать ландшафты, надо пережить все изнутри“», — написал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона добавил, что Тамара Григорьевна была сценографом десятков спектаклей Национального и кукольного театров республики, придумала сотни костюмов для творческих коллективов. Ну и, конечно, ее работы — украшение коллекции нашего Музея изобразительных искусств.

«Уважаемая Тамара Григорьевна, от души поздравляю вас с юбилеем и желаю здоровья!», — обратился к юбиляру Артур Парфенчиков.