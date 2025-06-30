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Нарушением прав пациентов Психоневрологического интерната в Карелии заинтересовался Следком России

Новости. Общество
14:30, 02 Июля 2025
фото: © Инна Болучевская / VK

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Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в лечебном заведении.

Информацию о нарушении прав пациентов Психоневрологического интерната в Медвежьегорске разместила на своей странице в ВК депутат Законодательного собрания Карелии Инна Болучевская. Она побывала в интернате, в котором проживают 552 подопечных, 29 из них — «Дети войны», 78 лежачих на 2-м этаже, 1-й этаж — колясочники, рассказала она на своей странице в ВК.

«Капитального ремонта эти стены не видели никогда, хотя одно здание 1969 года постройки, второе — 1980. А вот с проблемами и сотрудники, и проживающие сталкиваются ежедневно: нехватка персонала, неработающие лифты и противопожарная сигнализация, по 7 человек, проживающих в одном помещении, жалобы на плохое питание (отсутствие диетсестры, по имеющейся информации вопросом составления меню занимаются экономисты)», — рассказала депутат.

Инна Болучевская выложила фотографии коридоров, душевых, туалетов. Видно, что депутат не преувеличивает. Состояние помещений, действительно, оставляет желать лучшего, косметического ремонта полов, стен не было давно.

Информацию растиражировали СМИ, обратили на нее внимание и сотрудники правоохранительных органов. По данным Следкома Карелии сейчас проводится проверка. Пока ее ход не комментируют. Но на контроль ее взяло федеральное ведомство, которое уточнило, что по данным СМИ «здание находится в аварийном состоянии: разрушается кирпичная кладка стен, изношены инженерные системы, неисправны лифтовое оборудование и система противопожарной безопасности, в помещениях из-за сырости распространилась плесень и осыпается штукатурка. Отмечается, что капитальный ремонт строения никогда не проводился».

Следователям предстоит проверить данную информацию. О результатах они должны будут сообщить в Следком России.

 

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