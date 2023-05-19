Нарушения нашли в большинстве мясных и молочных продуктов, закупаемых соцучреждениями Карелии

Специалисты Россельхознадзора с начала 2023 года проверили 32 пробы молочной и мясной продукции по показателям качества.

За первые 4 месяца 2023 года специалисты Россельхознадзора отобрали и отправили на исследования в ФГБУ «ВНИИЗЖ» по показателям качества продукты питания из социальных учреждений Карелии: 27 проб молока и молочной продукции, в 16 из которых были выявлены несоответствия, и 5 проб мяса и мясной продукции — несоответствия были выявлены в 4-х.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора подготовило рекомендации по организации закупок и приемке продуктов витания в социальных учреждениях Карелия, которые были направлены в Министерство экономического развития и промышленности региона.

По мнению специалистов Россельхознадзора, изменение подхода при закупках позволило бы значительно снизить поставки некачественной и небезопасной продукции. Подход, при котором оцениваются качество производимой продукции и репутация производителя и поставщика, а не наиболее низкая цена (что сейчас зачастую является единственным критерием), исключил бы возможность участия в госзакупках недобросовестных организаций.