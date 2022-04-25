Нарушения прав детей с ограниченными возможностями здоровья обнаружила прокуратура Карелии

В одной из сельских школ республики отсутствовал необходимый специалист, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура в ходе проверки Кончезерской средней школы обнаружила нарушение прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в школе обучаются 149 человек, из них 6 детей являются лицами с ограниченными возможностями здоровья, поведение и обучение которых должен корректировать педагог-психолог. Однако в ходе проверки обнаружилось, что психолого-педагогическая помощь таким детям не оказывалась.

Прокуратура подала иск в суд с тем, чтобы обязать администрацию школы ввести должность педагога-психолога в штатное расписание. Суд, рассмотрев данный иск, удовлетворил его.

Решение суда в законную силу не вступило.