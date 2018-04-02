Нарушения правил госзакупок выявлены на муниципальных предприятиях Петрозаводска

Контрольно-счетная палата Петрозаводска направила в прокуратуру материалы о выявленных нарушениях законодательства в сфере муниципальных закупок со стороны муниципальных унитарных предприятий.

Об этом говорится в отчете о деятельности КСП за 2017 год.

Согласно документу, в ходе проверки 9 муниципальных унитарных предприятий "выявлены многочисленные нарушения в сфере закупок".

В числе нарушений КСП (контрольно-счетная палата) называет оплату услуг подрядчиков, независимо от качества и объема работа.

"Заказчиками осуществлялась оплата специализированным организациям независимо от объема и качества выполненных работ, в т.ч. при отсутствии у предприятий конкурентных закупок, контрактным управляющим назначен сотрудник ООО "ПСО "Госзаказ", не являющийся должностным лицом предприятия, неэффективные расходы составили 212,6 тыс. рублей", - говорится в отчете.

Отдельно в документе сформулированы претензии к МУП "Петрозаводский городской информационный центр".

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