Нарушения правил госзакупок выявлены на муниципальных предприятиях Петрозаводска
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Контрольно-счетная палата Петрозаводска направила в прокуратуру материалы о выявленных нарушениях законодательства в сфере муниципальных закупок со стороны муниципальных унитарных предприятий.
Об этом говорится в отчете о деятельности КСП за 2017 год.
Согласно документу, в ходе проверки 9 муниципальных унитарных предприятий "выявлены многочисленные нарушения в сфере закупок".
В числе нарушений КСП (контрольно-счетная палата) называет оплату услуг подрядчиков, независимо от качества и объема работа.
"Заказчиками осуществлялась оплата специализированным организациям независимо от объема и качества выполненных работ, в т.ч. при отсутствии у предприятий конкурентных закупок, контрактным управляющим назначен сотрудник ООО "ПСО "Госзаказ", не являющийся должностным лицом предприятия, неэффективные расходы составили 212,6 тыс. рублей", - говорится в отчете.
Отдельно в документе сформулированы претензии к МУП "Петрозаводский городской информационный центр".
Подробности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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