Нарушения при уборке крыш и дворов от снега и льда выявлены в Петрозаводске

Два десятка нарушений по несвоевременной очистке кровель, уборке и посыпке дворов выявлены в Петрозаводске.

За неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 253 многоквартирных домов. По итогам обследования специалисты выявили 75 нарушений. Более двух десятков из них касаются уборки снега, посыпки пешеходной инфраструктуры и очистки кровель. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Управляющим организациям указано на необходимость усилить борьбу со льдом на тротуарах, а также ледяными глыбами на козырьках и крышах.

Кроме того, около полусотни нарушений касаются содержания систем водо- и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости оперативного устранения выявленных нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия, заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что пыльная буря и снежная метель прошли по Петрозаводску.