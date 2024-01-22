Нарушения санитарных правил привели к двум штрафам школу в Карелии

По иску Роспотребнадзора школу в Лоухском районе Карелии привлекли к административной ответственности.

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали об удовлетворении иска к Плотинской средней школе.

Мировой суд Лоухского района удовлетворил требования Роспотребнадзора Карелии о привлечении к административной ответственности в виде штрафа Плотинской средней школы.

Роспотребнадзор установил, что школа в установленный срок не выполнила предписания санитарно-эпидемиологического надзора.

Так, в школе не были устранены дефекты и повреждения внутренней отделки стен, отсутствовало достаточное количество моек на кухне в столовой, а ежедневное меню не соответствовало требованиям санитарных правил.

Кроме того, на окнах в кабинете музыки, кабинете начальных классов и кабинете № 3 отсутствовали жалюзи (шторы), а в кабинете начальных классов не было раковины с холодной и горячей водой.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд назначил Плотинской школе два штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей.