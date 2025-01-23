Нарушитель по пешеходной лестнице уехал от полицейской погони в центре Петрозаводска

Погоня развернулась на улице Фрунзе в карельской столице.

Момент погони за нарушителем, развернувшейся на улицах Петрозаводска, опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, все произошло в 3.58 ночи сегодня, 27 января. Внедорожник нарушителя съехал с улицы Черняховского на улицу Фрунзе вниз, в сторону вокзала, по пешеходной лестнице.

За ним ехали два экипажа ДПС. Из одного автомобиля выбежал полицейский и побежал за нарушителем, второй патрульный автомобиль проехал дальше, чтобы перехватить нарушителя внизу. Информация уточняется.