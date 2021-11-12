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Нарушитель проехал по закрытому на ремонт мосту в городе Карелии, объезжая пешеходов

Новости. Происшествия
15:44, 24 Ноября 2021
фото: Марина Гусева / ВК

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Глава администрации Сегежского района Марина Гусева заявила, что правоохранительные органы будут устанавливать личность нарушителя правил.

Неизвестный автомобилист проехал по мосту, который закрыт на ремонт. По магистрали нельзя перемещаться транспорту. Об этом сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева в соцсети.

«Сегодня в 8:10 часов, минуя ограждения, ограничения и знаки, игнорируя поток людей, в том числе детей и пожилого населения, водитель авто двигался по мосту фактически „змейкой“, маневрируя между людьми», — рассказала Гусева.

Она пояснила, что камеры наблюдения зафиксировали нарушение, заявление в компетентные органы направлено, личность водителя устанавливается. 

«Я обращаюсь к Вам, нарушитель! Вы игнорируете букву закона, имейте хотя бы совесть: по путепроводу в это время двигается большой поток людей, детей, стариков, которые могут и не успеть отскочить в сторону!», — сказала Марина Гусева.

Администрация ищет очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что в Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние и стал опасен для езды.

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