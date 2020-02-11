Нарушитель в Петрозаводске устроил ДТП с пострадавшими

На перекрестке в центре Петрозаводска водитель иномарки проскочил на "красный" и устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник 11 февраля в 21.00 на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь на запрещающий (красный) сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем LADA Kalina.

В результате ДТП травмирована 41-летняя женщина – водитель LADA Kalina, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.