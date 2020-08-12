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Нарушителей масочного режима искали в маршрутках Петрозаводска

Новости. Общество
13:52, 13 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Сотрудники управления по делам ГО и ЧС проинспектировали транспортные средства на остановочных пунктах в районе площади Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты проверили маршрутные автобусы №№ 5, 17, 19, 25 и 26, а также троллейбусы № 1 и № 6. Пассажирам и водителям вновь напомнили о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты. Маска должна полностью закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, нарушении масочного режима или других действующих санитарно-эпидемиологических требований, можно в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051. Рейды будут продолжены.

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Комментарии

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Дима
2020-08-13 16:02:47
Чем нарушителей масочного режима искать, лучше бы асфальт на тротуары поскорее положили. Город и так-то убогий, а с перекопанными улицами смотрится вообще как картина из средневековья.
новый
2020-08-13 15:01:58
Ссаныч, протестани на мосту с плакатиком. Там борцуны с Лукашенко тебя уже заждались.
Жорж
2020-08-13 14:32:30
Ну что за люди работают в мэрии . Уже рестораны открыли и заБеги и ралли проводят , быт.заведения работают . а эти всё не угомонятся . по автобусам народ третируют .
новый
2020-08-13 14:11:26
Штрафовать нещадно. Мы заставим соблюдать масочный режим. Мы здесь власть.
Leopol'd
2020-08-13 16:32:46
новый, тебе в Матросы. Мания величия - это туда. ;-)
Дима
2020-08-13 14:48:02
новый, думаю, масочный - это полумеры: лучше наморднико-ошейниковый!
Саныч
2020-08-13 16:00:30
Дима, его долго уговаривать не придется, думаю.
Саныч
2020-08-13 14:31:41
новый, иди, власть, нюхай через маску нарушителей на остановках.
zanoza
2020-08-13 14:22:37
новый, ничегошеньки твоя "мы тут власть" не может. Развели грязь по всему городу,под видом ремонта, а ремонт проводят три землекопа и те из жарких азиатских стран. Масочный режим они проверяют! Лучше бы делом знанялись!
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