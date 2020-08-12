Нарушителей масочного режима искали в маршрутках Петрозаводска

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС проинспектировали транспортные средства на остановочных пунктах в районе площади Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты проверили маршрутные автобусы №№ 5, 17, 19, 25 и 26, а также троллейбусы № 1 и № 6. Пассажирам и водителям вновь напомнили о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты. Маска должна полностью закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, нарушении масочного режима или других действующих санитарно-эпидемиологических требований, можно в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051. Рейды будут продолжены.