Нарушителей, рисковавших здоровьем детей, остановили в Петрозаводске

На Древлянке автоинспекторы проверили правила перевозки детей.
В субботу, 2 августа, на подъезде к торговому центру на Древлянке в Петрозаводске инспекторы ДПС проверили соблюдение водителями правил перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции города.
Автоинспекторы проверили использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, провели беседы с родителями и маленькими пассажирами.
Помимо двух нарушений правил перевозки детей, инспекторы пресекли другие нарушения: в проверяемых автомобилях не были пристегнуты водитель и пассажир.
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