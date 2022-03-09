Нарушители дебоширили и пытались украсть еду и алкоголь в магазинах Карелии

Сотрудники районных отделов вневедомственной охраны 16 марта трижды выезжали на охраняемые объекты.

Как информирует Росгвардия, вечером в Кондопоге тревожная сигнализация сработала в одном из сетевых магазинов. На месте был задержан 40-летний житель поселка Березовка. Он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также вел себя агрессивно: размахивал руками, выражался нецензурной бранью. На требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции.

Также от действий злоумышленников пострадали торговые заведения Сортавалы и Кондопоги. Там неизвестные граждане были задержаны при попытках хищения товаров — продуктов питания и алкоголя.

Ранее сообщалось, что мужчину с виски и шоколадом задержали на выходе из магазина в Петрозаводске.