РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Без политики
«В фильме главный герой — отец. И это неправильно»: Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»
20 октября, 16:00 Статьи
Кинотетрис
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Новости

Работы на Кряжевом спуске возобновились после проблем с поставками

08:00

15 водителей отстранили от руля в Петрозаводске за грубые нарушения

07:40

Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске

07:20

Оперные солисты Большого театра выступят на сцене Петрозаводска

07:00

46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев

06:40

Жительница Костомукши перевела мошенникам 1,5 млн рублей под предлогом проверки счетов

21:51

Случайный прохожий спас жительницу Кондопоги, которая провалились в выгребную яму

20:30

Продлить обучение в школе до 12 лет предложили в Общественной палате

20:00

Жительница Кондопоги украла холодильник у своей знакомой

19:30

Два деревянных панно украсили дом детского творчества в Калевале

19:00

От «Возрождения» до «Царевны-Лебеди»: в Петрозаводске прошел модный показ «Северный свет»

18:30

Бывшим заключенным, которые вернулись с СВО, хотят помочь с адаптацией

18:00

Красота под ногами: как диспетчеры «ПКС – Водоканал» нашли вдохновение в крышках люков

17:45

В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Юлий Чипивский

17:20

Облачно и гололед: прогноз погоды в Карелии на 21 октября

17:00

Организаторы выборов Карелии повышают правовую культуру граждан

16:55

Старые деревянные навесы и беседки убрали на трассе Фонтаны

16:40

Артур Парфенчиков оценил новое оборудование для реабилитации в Республиканской больнице

16:40

Брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным

16:20

Нейросеть «Алиса» стала доступна пользователям мессенджера МАХ

16:15

Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»

16:05

Взявший Берлин ветеран из Петрозаводска отметил столетний юбилей

15:45

Всероссийский культурный форум малых народов открылся в Петрозаводске

15:30

Жители Карелии потеряли деньги при покупке квадроцикла и дисков в сети

15:10

Водитель иномарки пострадал в ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске

14:50

Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Финляндии из-за непогоды

14:15

«Кормили гнилыми яблоками и оставили умирать на цепи»: двое спасённых щенков из Приладожья ищут дом

14:00

Супруги Косаревы из города Лахденпохья отпраздновали серебряную свадьбу

13:50

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске проверяют после сигнала о заминировании

13:38

«Марафон ползунков» и «Забег ходунков» стартуют в Пудоже

13:20

Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

13:00

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Новая миграционная политика сделает города безопаснее»

12:47

В Карелии ликвидировали подпольную нарколабораторию

12:30

Карелия получит 350 миллионов рублей на создание нового технопарка

12:15

За семь минут: грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности»

12:00

Два человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

11:40

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии

11:30

Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

11:20

Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

11:10

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

11:00

Троллейбус №6 возобновил работу в Петрозаводске

10:50

Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

10:35

Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

10:00

Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

09:30

В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

09:00

Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

08:40

Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

08:00

Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

07:40

Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

07:20

Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии

07:00

Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

06:40

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10
Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске
Сегодня 07:20 Общество
Поделиться

В Петрозаводске в ходе профилактического рейда «Нелегал» выявлены нарушения миграционного законодательства.

фото: © «Столица на Онего»

В Петрозаводске на стройках и предприятиях поймали иностранных нарушителей миграционного законодательства. Проверки проходили в рамках рейда «Нелегал», который проводили полиция и Росгвардия. Они проверяли иностранных рабочих.

В МВД Карелии сообщили, что нашли пять нарушений. Троих иностранцев оштрафуют за несоблюдение правил въезда и проживания в России.

Один мигрант указал неверные данные при регистрации. Против него возбудили дело по статье КоАП за ложные сведения. Его поместили в центр содержания иностранцев для последующей депортации из России.

Ранее мы рассказывали о том, что правительство России сократило квоту на временное проживание для иностранцев.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске проходит выставка "Культурное наследие коренных народов севера" (0+)
Фестиваль карельской дизайнерской одежды "Северный свет" прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту
"Теплые коты" - выставка-раздача бездомных кошек проходит в Петрозаводске
Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение