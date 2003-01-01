Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске

В Петрозаводске в ходе профилактического рейда «Нелегал» выявлены нарушения миграционного законодательства.

В Петрозаводске на стройках и предприятиях поймали иностранных нарушителей миграционного законодательства. Проверки проходили в рамках рейда «Нелегал», который проводили полиция и Росгвардия. Они проверяли иностранных рабочих.

В МВД Карелии сообщили, что нашли пять нарушений. Троих иностранцев оштрафуют за несоблюдение правил въезда и проживания в России.

Один мигрант указал неверные данные при регистрации. Против него возбудили дело по статье КоАП за ложные сведения. Его поместили в центр содержания иностранцев для последующей депортации из России.

