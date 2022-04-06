Нарушители запрета, вышедшие на лед Онего в Петрозаводске, легко отделались

Сотрудники администрации Петрозаводска обнаружили у берега Онежского озера рыбаков, нарушивших запрет выхода на лед, но не стали их наказывать.
О результатах рейда рассказали в пресс-службе мэрии.
«В ходе патрулирования специалисты провели с любителями зимней рыбалки профилактические беседы об опасности нахождения на льду. Запрет выхода на водоёмы в карельской столице действует с 28 марта. Он распространяется не только на Онежское озеро, но и на внутренние водоёмы города», — говорится в сообщении.
Ранее в администрации говорили, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание