Нарушители запрета, вышедшие на лед Онего в Петрозаводске, легко отделались

Сотрудники администрации Петрозаводска обнаружили у берега Онежского озера рыбаков, нарушивших запрет выхода на лед, но не стали их наказывать.

О результатах рейда рассказали в пресс-службе мэрии.

«В ходе патрулирования специалисты провели с любителями зимней рыбалки профилактические беседы об опасности нахождения на льду. Запрет выхода на водоёмы в карельской столице действует с 28 марта. Он распространяется не только на Онежское озеро, но и на внутренние водоёмы города», — говорится в сообщении.

Ранее в администрации говорили, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.