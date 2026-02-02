NASA перенесло первый за 50 лет полёт к Луне

NASA по неизвестным причинам перенесло стартовое окно долгожданной лунной миссии «Артемида II» с февраля на март.
NASA официально перенесло стартовое окно пилотируемой лунной миссии «Артемида II».
Экипаж временно выведен из карантина и снова попадет на него примерно за две недели до следующей запланированной даты запуска, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
Запуск, ранее запланированный на февраль, отложен.
Следующее стартовое окно откроется в марте 2026 года.
Для запуска будут доступны только 5 дней: с 6 по 9 и 11 марта.
Накануне этого интервала NASA намерено провести ещё одну генеральную репетицию запуска.
Экипаж будет снова помещён в карантин примерно за две недели до новой даты.
Подробности о причинах переноса и итогах проведённых испытаний агентство, вероятно, озвучит на пресс-конференции сегодня в 21:00 по московскому времени.
Это будет первое официальное разъяснение ситуации из первых рук.
