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Новости. Общество
17:20, 16 Июля 2018
фото: videosmile.ru

NASA показало фотографию "марсианских пауков"

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NASA опубликовало фотографию необычного явления на поверхности Марса, напоминающего "пауков".

Снимок был сделан с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает РИА Новости.


фото: www.nasa.gov

Отмечается, что с приходом весны углекислый газ "прорывает" слой льда на южном полюсе планеты. После этого газ попадает в атмосферу, а вокруг образовавшихся отверстий садится темная пыль.

В результате поверхность планеты оказывается испещрена подобными образованиями, которые исследователи сравнивают с черными пауками, сидящими на своей ледяной "паутине".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-16 17:44:10
Хотелось бы узнать мнение карельских учОных по этому поводу. Попрятались в свои норки на Пушкинской.
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