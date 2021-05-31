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Население Карелии будут усиленно информировать о внебольничной пневмонии

Новости. Общество
08:20, 01 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Решение об усилении информирования населения через СМИ о пневмонии было принято на очередном заседании общественного совета при Минздраве Карелии.

В Минздраве Карелии прошло заседание Общественного совета. Заслушана информация министерства по вопросу выполнения рекомендаций совета, которая была представлена заместителем министра здравоохранения Республики Карелия Галиной Матвеевой.

Всего в течение года Общественным советом внесено 32 предложения по совершенствованию работы министерства и подведомственных организаций. Многие вопросы касались программы первичного звена здравоохранения, укомплектования медицинских организаций кадрами, улучшения материально-технической базы медицинских учреждений и совершенствовании системы оказания неотложной медицинской помощи в поликлиниках города Петрозаводска.

Также членам Общественного совета был представлен доклад главного внештатного пульмонолога Республики Карелия Геннадия Моховикова о заболеваемости населения республики внебольничной пневмонией. Общественным советом даны рекомендации по усилению информирования населения посредством СМИ о внебольничной пневмонии, ее признаках и профилактике.

Напомним, в Карелии за время пандемии с внебольничной пневмонией госпитализированы 6144 пациента, 145 человек умерли.

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Комментарии

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German
2021-06-01 08:49:18
Лечить и профилактировать болезнь усиленно не пробовали ?
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