Население Петрозаводска сократилось в 2021 году вопреки прогнозу властей

Ожидания властей Петрозаводска о росте численности населения в 2021 году пока не подтверждаются официальной статистикой.

Это следует из материалов к проекту бюджета города на 2022 год, где дана предварительная оценка итогов социально-экономического развития Петрозаводска за 7 месяцев 2021 года.

По прогнозу, население города должно вырасти в этом году почти до 282 тыс. человек, что на 1126 больше, чем в 2020 году. Вместо этого с начала года количество жителей Петрозаводска сократилось на 47 человек и оставило 280,3 тыс. человек.

Ранее министерство экономического развития Карелии сообщило о влиянии на сокращение населения республики пандемии коронавируса. В документах Минэка говорится, что пандемия является «основной причиной избыточных смертей, преимущественно лиц пожилого и старческого возрастов».