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Население Петрозаводска сократилось в 2021 году вопреки прогнозу властей

Новости. Общество
11:52, 16 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Ожидания властей Петрозаводска о росте численности населения в 2021 году пока не подтверждаются официальной статистикой.

Это следует из материалов к проекту бюджета города на 2022 год, где дана предварительная оценка итогов социально-экономического развития Петрозаводска за 7 месяцев 2021 года.

По прогнозу, население города должно вырасти в этом году почти до 282 тыс. человек, что на 1126 больше, чем в 2020 году. Вместо этого с начала года количество жителей Петрозаводска сократилось на 47 человек и оставило 280,3 тыс. человек.

Ранее министерство экономического развития Карелии сообщило о влиянии на сокращение населения республики пандемии коронавируса. В документах Минэка говорится, что пандемия является «основной причиной избыточных смертей, преимущественно лиц пожилого и старческого возрастов».

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Комментарии

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zanoza
2021-11-16 14:18:35
Так все прогнозы взяты с потолка. Чтобы делать правильные прогнозы, надо иметь определённые знания, а с этим проблема, однако.
Изя
2021-11-16 14:38:44
zanoza, изводят по-тихоньку приставы и буряты народец )) Жуткие люди )))) :)
Zim
2021-11-16 13:15:14
Если каждый день в ПТЗ до 30 захоронений, то как тут вырастет?
David.
2021-11-16 12:12:47
Сколько ещё не выписалось...
кир
2021-11-16 12:26:27
David., вот именно.
Полезный
2021-11-16 12:03:22
Меньше будут бесцельно по городу шастать
nae
2021-11-16 11:57:36
Зато рост промышленности и доходов посчитали.
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