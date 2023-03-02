Население Петрозаводска увеличилось, несмотря на естественную убыль  

Численность жителей Петрозаводска в 2022 году выросла за счет внешнего притока населения.

Естественную убыль компенсировал миграционный прирост.

Об этом говорится в проекте отчета главы города Владимира Любарского, с которым он планирует выступить на сессии Петросовета.

В документе приведены данные за январь–ноябрь 2022 года, согласно которым уровень рождаемости в Петрозаводске сократился, а естественная убыль составила 1278 человек.

При этом миграционный прирост составил 1903 человека.