Население Петрозаводска увеличилось, несмотря на естественную убыль  

Численность жителей Петрозаводска в 2022 году выросла за счет внешнего притока населения.
Естественную убыль компенсировал миграционный прирост.
Об этом говорится в проекте отчета главы города Владимира Любарского, с которым он планирует выступить на сессии Петросовета.
В документе приведены данные за январь–ноябрь 2022 года, согласно которым уровень рождаемости в Петрозаводске сократился, а естественная убыль составила 1278 человек.
При этом миграционный прирост составил 1903 человека.
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