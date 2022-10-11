Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек

Численность населения планеты Земля официально достигло количества в 8 млрд человек.

На планете Земля официально проживает 8 млрд человек, и численность населения продолжает увеличиваться, пишут «Известия». Такие данные приводит 14 августа портал Countrymetrics.info, на котором расположен виртуальный счетчик жителей планеты в режиме реального времени.



Исходя из него можно увидеть, что количество мужского населения на Земле составляет чуть более 4 млрд жителей. А женское еще не достигло такой же отметки, находясь пока на уровне 3,9 млрд жительниц.

Также приводятся три самые распространенные причины смертей жителей Земли: это ишемическая болезнь сердца - 5,9 млн случаев в текущем году; инсульт, 4,2 млн случаев в 2022 году; острые инфекции нижних дыхательных путей, 2,1 млн случаев в этом году.