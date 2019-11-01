Населению Карелии стало требоваться больше "денег до зарплаты"

Микрофинансовые организации (МФО) Карелии в первом полугодии 2019 года увеличили объем выдачи микрозаймов жителям республики на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает Национальный банк Карелии.

Общая сумма микрозаймов, значительную часть которых составляют так называемые, "деньги до зарплаты", за 6 месяцев 2019 года в Карелии достигла 238 млн рублей.

С 1 ноября на деятельность МФО начали влиять изменения в законодательстве.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".