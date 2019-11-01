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Новости. Общество
14:38, 01 Ноября 2019
фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Населению Карелии стало требоваться больше "денег до зарплаты"

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Микрофинансовые организации (МФО) Карелии в первом полугодии 2019 года увеличили объем выдачи микрозаймов жителям республики на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает Национальный банк Карелии.

Общая сумма микрозаймов, значительную часть которых составляют так называемые, "деньги до зарплаты", за 6 месяцев 2019 года в Карелии достигла 238 млн рублей.

С 1 ноября на деятельность МФО начали влиять изменения в законодательстве.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-11-01 17:32:02
Населению сколь ни дай, все будет не хватать. На всё-то - никогда не хватит, а ограничить себя влом. Забыли (или не читали никогда?), как Слаенов в ШКИДе МФО организовал...
zanoza
2019-11-01 17:27:08
Кушать очень хочется, вот и приходится прибегать к услугам ростовщиков, на мизерные карельские зарплаты не очень то можно дожить до зарплаты, да и ту не вовремя платят.
кир
2019-11-01 15:48:16
Микрозаймы закрыть совсем. Пусть либерасты воют о правах.
елпидифор
2019-11-01 15:45:31
Этот рост прежде всего - признак обнищания людей на 17 процентов, на которые богатеют "микрофинансовые организации". У меня был период в жизни, когда работодатель кинул, суд я выиграл, хотя приставы "не смогли" найти моего должника, а он и сейчас на рекламах Птз. В результате я вынужден был "подсесть" на МФО. Не приведи вам бог с ними связываться.
Если люди и сейчас обращаются к ним, значит, государство очень сильно больно.
кир
2019-11-01 17:30:31
елпидифор, это вы больные, а сваливаете на других. Никогда не жил взаймы и в кредитах. "Государство - это мы", так раньше говорили. А какие вы, такое и государство.
Сеня
2019-11-01 15:19:28
Хм Бывает же такое , зарплата по Карелиястата который год растёт , а денег населению не хватает . до зарплаты и инфляция то у них в норме .
Ой , Карелиястат , хватит врать .!!!
новый
2019-11-01 14:54:21
А после зарплаты денег стало требоваться меньше. Не умеют людишки жить по средствам, хотят всё и сразу.
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