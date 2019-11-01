Населению Карелии стало требоваться больше "денег до зарплаты"

Новости по теме
Загрузка...
Микрофинансовые организации (МФО) Карелии в первом полугодии 2019 года увеличили объем выдачи микрозаймов жителям республики на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Об этом сообщает Национальный банк Карелии.
Общая сумма микрозаймов, значительную часть которых составляют так называемые, "деньги до зарплаты", за 6 месяцев 2019 года в Карелии достигла 238 млн рублей.
С 1 ноября на деятельность МФО начали влиять изменения в законодательстве.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
25.10.2019, 10:56
28.10.2019, 10:06
29.10.2019, 13:24
28.10.2019, 02:46
27.10.2019, 10:00
25.10.2019, 11:09
Аналитика
31.10.2019 15:41
Капитал
Беспрецедентные меры господдержки бизнеса в Карелии, которых нет ни в одном регионе России, сами уже становятся своего рода брендом республики.
31.10.2019 11:31
31.10.2019 10:32
30.10.2019 16:55
30.10.2019 11:55
Чтиво
31.10.2019 10:10
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
31.10.2019 09:24
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии